A Veeam, líder de mercado global em proteção de dados e recuperação de ransomware, tem a missão de capacitar todas as organizações não apenas para se recuperarem de uma interrupção ou perda de dados, mas também para avançarem. Com a Veeam, as organizações alcançam resiliência radical por meio de segurança de dados, recuperação de dados e liberdade de dados para sua nuvem híbrida. A Veeam Data Platform oferece uma solução única para ambientes em nuvem, virtuais, físicos, SaaS e Kubernetes que dá aos líderes de TI e segurança a tranquilidade de saber que seus aplicativos e dados estão protegidos e sempre disponíveis. Com sede em Seattle, Washington, e escritórios em mais de 30 países, a Veeam protege mais de 450.000 clientes em todo o mundo, incluindo 73% do Global 2000, que confiam na Veeam para manter seus negócios funcionando.

