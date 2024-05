Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Opti9 no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Opti9 é um fornecedor líder de soluções de nuvem híbrida com escritórios em Garden City, NY, Omaha, NE, Overland Park, KS e St. Louis, MO, e uma rede global de data centers. Somos parceiros de consultoria avançada da AWS e Veeam Platinum VCSP, especializados em serviços em nuvem, desenvolvimento e modernização de aplicativos, backup e recuperação de desastres, além de segurança e conformidade gerenciadas. Nossas soluções são projetadas para acelerar a transformação digital com interrupção mínima dos negócios, para que você possa aproveitar todos os benefícios da nuvem com mais rapidez. Com nosso foco nos negócios, a Opti9 combina experiência com inovação e novas soluções para entregar sua abordagem “Carga de trabalho certa, nuvem certa, hora certa”.

Site: opti9tech.com

