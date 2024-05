Zmanda é uma solução corporativa de backup e recuperação comprovada, confiável e de alto desempenho. Com o Zmanda, você não pagará por show para fazer backup de seus dados. Em vez disso, você obtém uma solução completa com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, a um custo 50% menor que a concorrência. Desde 1991. Zmanda tem a confiança de empresas, governos e instituições educacionais em todo o mundo. Zmanda é de código aberto baseado em APIs padrão OpenAPI V3. Ele é empacotado em todas as principais distribuições Enterprise Linux, incluindo Red Hat, Ubuntu, Debian, Rocky Linux e Fedora. Zmanda permite fazer backup na nuvem, NAS e disco. Zmanda oferece suporte a recursos avançados, como proteção contra ransomware com air gap, desduplicação do lado do cliente, backups incrementais contínuos e confiança zero. Ele pode ser implantado como um contêiner, VM ou instância hospedada pelo Zmanda.

Site: zmanda.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Zmanda. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.