SkyKick é uma plataforma de gerenciamento de nuvem que ajuda os provedores de serviços de TI a construir negócios em nuvem mais bem-sucedidos. Nossos produtos e plataforma SaaS são projetados para tornar fácil e eficiente a automatização de fluxos de trabalho de TI na nuvem. Cloud Manager – Automatize, gerencie e proteja seu suporte técnico na nuvem Um painel único para gerenciamento seguro e eficiente de clientes em aplicativos de nuvem Microsoft 365 e entre SaaS. A automação do Help Desk ajuda os MSPs a simplificar a administração da nuvem para uma entrega de serviços mais rápida, fácil e consistente. Saia na frente com automação para serviços geradores de receita, como o Microsoft Teams, e avaliações e correções de segurança. Além disso, transforme facilmente fluxos de trabalho complexos em automação para uso generalista em um aplicativo intuitivo, tudo apoiado por camadas de segurança robustas, controles baseados em funções e relatórios. Backup na nuvem – Proteja o Microsoft 365 e aumente a receita recorrente Proteja os dados dos clientes, reduza os impactos dos ataques cibernéticos, melhore a retenção e aumente as receitas recorrentes com a solução de backup do Office 365 líder de mercado. Incluindo cobertura completa do locatário do Microsoft 365, incluindo Exchange Online, SharePoint for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams e Grupos do Office 365. Com armazenamento e retenção ilimitados, pesquisa rápida e restauração com um clique, fácil configuração e gerenciamento e opções flexíveis de compra e implantação – SkyKick Cloud Backup é o seu mecanismo para aceleração de negócios. Pacotes de migração – Migrações do Microsoft 365 mais previsíveis e sem estresse Amplie seus negócios na nuvem com automação para migrações simplificadas que encantam os clientes, reduzem riscos e economizam tempo. Os parceiros de TI classificaram o SkyKick em primeiro lugar entre os fornecedores de migração do Office 365 nas categorias consideradas mais importantes, incluindo lucratividade do parceiro, redução de riscos, facilidade de uso e qualidade geral dos dados.

Site: skykick.com

