Assine digitalmente documentos comerciais on-line com total segurança e confiabilidade usando o software de assinatura eletrônica da Zoho. Automatize suas transações com fluxos de trabalho simples de documentos com assinatura eletrônica. O Zoho Sign se integra prontamente aos aplicativos Zoho, incluindo Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms e outros aplicativos de terceiros, como Office 365, G Suite e Microsoft Teams.

Site: accounts.zoho.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Zoho Sign. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.