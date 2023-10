O Protocolo MixPay é um protocolo de pagamento descentralizado, que conecta diferentes cadeias, diferentes tokens, diferentes carteiras e trocas. Desde que acessem o Protocolo MixPay, eles podem fornecer aos seus usuários serviços de pagamento seguros, simples e gratuitos em qualquer lugar do mundo marcados pelo MixPay, sem que os comerciantes precisem se preocupar com qual carteira ou token o cliente usa para pagar, assim como o que Visa e Mastercard fazem no campo de pagamento tradicional.

Site: mixpay.me

