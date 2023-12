Funimation Global Group, LLC é uma empresa americana de entretenimento especializada em dublagem e distribuição de mídia do Leste Asiático, principalmente anime japonês. A empresa foi fundada pelo Gen Fukunaga e sua esposa Cindy, com financiamento de Daniel Cocanougher e sua família, que se tornaram investidores na empresa. Com sede em Flower Mound, Texas, a Funimation é uma das principais distribuidoras de anime e outras propriedades de entretenimento estrangeiras na América do Norte. Possui séries populares licenciadas, como Dragon Ball, One Piece, Yu Yu Hakusho, My Hero Academia, Attack on Titan, Fairy Tail, Black Clover, Fruits Basket, Assassination Classroom, Cowboy Bebop, Tokyo Ghoul e Code Geass, entre muitas outras. . A Funimation foi adquirida pela Navarre Corporation em 11 de maio de 2005; em abril de 2011, Navarre vendeu a Funimation para um grupo de investidores que incluía Fukunaga por US$ 24 milhões. De 2017 a 2019, a Sony Pictures Entertainment (via Sony Pictures Television) detinha uma participação de 95% na empresa e, desde 2019, a Sony Group Corporation administra a empresa por meio de uma joint venture entre duas de suas unidades: Sony Pictures Entertainment (via Sony Pictures Television) e Sony Music Entertainment Japan (via Aniplex).

