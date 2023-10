Rotten Tomatoes é um site americano de agregação de críticas de cinema e televisão. A empresa foi lançada em agosto de 1998 por três estudantes de graduação da Universidade da Califórnia, Berkeley: Senh Duong, Patrick Y. Lee e Stephen Wang. Embora o nome "Rotten Tomatoes" se conecte à prática de o público atirar tomates podres ao desaprovar uma má performance no palco, a inspiração original vem de uma cena com tomates no filme canadense Léolo (1992).Desde janeiro de 2010, o Rotten Tomatoes tem sido propriedade da Flixster, que por sua vez foi adquirida pela Warner Bros. em 2011. Em fevereiro de 2016, o Rotten Tomatoes e seu site controlador Flixster foram vendidos para o Fandango da Comcast. A Warner Bros. manteve uma participação minoritária nas entidades resultantes da fusão, incluindo a Fandango.

Site: rottentomatoes.com

