Caffeine é uma plataforma de transmissão social para jogos, entretenimento e artes criativas. Com o Caffeine, você pode interagir em tempo real com as emissoras ou seus espectadores - sem mais atrasos durante o bate-papo.

Site: caffeine.tv

