JD.COM - um shopping on-line profissional e abrangente, que oferece opções genuínas de compras de baixo preço e experiência de serviço conveniente e de alta qualidade. Os produtos vêm de centenas de milhares de comerciantes de marcas em todo o mundo, incluindo eletrodomésticos, telefones celulares, computadores, roupas, artigos de decoração, mães e bebês, beleza, cuidados pessoais, alimentos, alimentos frescos e outras categorias ricas para atender a diversas necessidades de compras. JD.com, Inc., também conhecida como Jingdong e anteriormente chamada de 360buy, é uma empresa chinesa de comércio eletrônico com sede em Pequim. É um dos dois grandes varejistas on-line B2C na China em volume de transações e receita, membro da Fortune Global 500 e um grande concorrente do Tmall, administrado pelo Alibaba.

Site: jd.com

