Pinduoduo, o pioneiro do novo comércio eletrônico, é o principal aplicativo de compras móveis na China. Ao iniciar pedidos com amigos, familiares, vizinhos, etc., Pinduoduo aprende sobre os consumidores por meio de pedidos e usa algoritmos de máquina para fazer recomendações e correspondências precisas, permitindo que os usuários comprem coisas melhores a preços mais baixos e experimentem mais. Acessível e divertido.

Site: yangkeduo.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com 拼多多. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.