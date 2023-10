Pizza Hut é uma rede de restaurantes americana e franquia internacional fundada em 1958 em Wichita, Kansas, por Dan e Frank Carney. A empresa é conhecida pelo cardápio da culinária ítalo-americana, que inclui pizzas e massas, além de acompanhamentos e sobremesas. A Pizza Hut tinha 18.703 restaurantes em todo o mundo em 31 de dezembro de 2019, tornando-a a maior rede de pizzarias do mundo em termos de localização. É uma subsidiária da Yum! Brands, Inc., uma das maiores empresas de restaurantes do mundo.

Site: pizzahut.com

