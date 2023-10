WishPost é a única plataforma de logística direta na China continental reconhecida pela plataforma Wish. A Wish lançou produtos de logística de comércio eletrônico transfronteiriço em cooperação com vários provedores de logística de alta qualidade para fornecer aos comerciantes da Wish pedidos, coleta, distribuição, rastreamento e outros serviços.

Site: wishpost.cn

