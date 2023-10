USA Today é um jornal diário americano distribuído internacionalmente para o mercado intermediário e é a principal publicação de seu proprietário, Gannett. Fundada por Al Neuharth em 15 de setembro de 1982, opera na sede corporativa da Gannett em McLean, Virgínia. Ele é impresso em 37 locais nos Estados Unidos e em cinco locais adicionais internacionalmente. Seu design dinâmico influenciou o estilo dos jornais locais, regionais e nacionais em todo o mundo através do uso de reportagens concisas, imagens coloridas, gráficos informativos e inclusão de histórias de cultura popular, entre outras características distintas. Com uma tiragem impressa semanal de 726.906, um digital Com apenas uma base de assinantes de 504 mil e um público diário aproximado de 2,6 milhões, o USA Today ocupa o primeiro lugar em circulação na lista de jornais dos Estados Unidos. Foi demonstrado que mantém um público geralmente centrista, no que diz respeito à persuasão política. O USA Today é distribuído em todos os 50 estados, Washington, D.C. e Porto Rico, e uma edição internacional é distribuída na Ásia, Canadá, Europa e Ilhas do Pacífico.

Site: usatoday.com

