Basecamp é uma empresa americana de software web com sede em Chicago, Illinois. A empresa foi cofundada em 1999 por Jason Fried, Carlos Segura e Ernest Kim como uma empresa de web design chamada 37signals. Desde meados de 2004, o foco da empresa mudou do web design para o desenvolvimento de aplicações web. Sua primeira aplicação comercial foi o Basecamp, seguido por Backpack, Campfire e Highrise. O framework de aplicação web de código aberto Ruby on Rails foi inicialmente criado para uso interno na 37signals antes de ser lançado publicamente em 2004. Em fevereiro de 2014 a empresa adotou uma nova estratégia focando inteiramente em seu principal produto o pacote de software também denominado Basecamp e renomeando a empresa de 37signals para Basecamp. Jason Fried e David Heinemeier Hansson publicaram vários livros sob o nome 37signals.

Site: basecamp.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Basecamp. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.