Os grupos são um lugar para comunicar sobre interesses comuns com certas pessoas. Você pode criar um grupo para qualquer coisa: sua reunião familiar, seu time esportivo depois do trabalho ou seu clube do livro.

Site: facebook.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Facebook Groups. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.