IRL é o lugar para mensagens sociais! Siga seus amigos, participe de grupos com os quais você se identifica e converse! IRL supercarrega sua vida social! IRL é um dos principais aplicativos sociais e pode ser acessado em todos os seus dispositivos. Amigos - Siga todos os seus amigos no IRL! Converse com eles e veja os eventos que lhes interessam. Use-o para descobrir o que você pode ter perdido e planejar algo para fazer! Grupos - Crie grupos em torno dos seus interesses e descubra pessoas que têm os mesmos interesses que você. Faça novos amigos ou aproxime-se de alguém que você já conhece. Os grupos podem ser públicos ou privados, você decide quem participa. Eventos - Os eventos que você cria e participa são adicionados ao seu calendário IRL para que você possa gerenciar seus dias ocupados. Crie eventos e convide seus grupos, facilite o planejamento de clubes e atividades! As festas de aniversário na IRL são sempre mais divertidas. Bate-papo - Converse em grupos e eventos, crie enquetes e envie gifs! Converse com seus clubes, amigos, grupos escolares ou familiares. Converse com 2 pessoas ou participe de um bate-papo mundial! Converse mais juntos. Descubra por que a Apple nos nomeou "Nossos Favoritos" no Social e melhore sua vida hoje ;)

Site: irl.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com IRL. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.