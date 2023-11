Tellonym é uma maneira simples de se sentir mais próximo de seus amigos. Aprenda mais sobre eles, veja o que estão falando e finalmente ouça suas opiniões honestas. Como funciona? 1.) Compartilhe o link do seu perfil com amigos 2.) Receba centenas de mensagens anônimas honestas (Tells) 3.) Crie respostas em seu perfil e compartilhe-as com amigos 4.) Siga seus amigos e participe da conversa Seus amigos já estão aqui. Entrar!

