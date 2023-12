Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Mailor no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

CAIXA DE ENTRADA COMPARTILHADA: Crie um grupo e convide membros. Receba e-mails, compartilhe conteúdo, envie mensagens, documentos ou imagens. Todos podem configurar notificações de acordo com suas preferências. Esteja informado apenas sobre o que lhe interessa. Menos mensagens, mais informações. PORTAL DA EQUIPE: Mantenha uma visão geral do que está acontecendo em seus projetos e equipes. Você pode ler e responder mensagens diretamente no Mailor ou com um único clique em seu cliente de e-mail. Ajuste os painéis para que funcionem para você!

Site: mailor.us

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Mailor. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.