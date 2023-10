Disroot Project Board

Uma ferramenta de gerenciamento de projetos. O Project Board do Disroot é uma ferramenta de gerenciamento de projetos desenvolvida pela Taiga, trabalhando com metodologia ágil em mente. Ele cria uma visão geral clara e visual do estado atual do seu projeto para todos os envolvidos. Facilita muito o planejamento e mantém você e sua equipe focados nas tarefas. Basta criar um projeto, convidar os membros do seu grupo, criar tarefas e colocá-las no quadro. Decida quem ficará responsável pelas tarefas, acompanhe o andamento, comente, decida e veja seu projeto florescer.

Site: board.disroot.org

