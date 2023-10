Planejar, controlar e monitorar projetos. Você tem a possibilidade de criar um gráfico de Gantt onde poderá visualizar o plano de estrutura do seu projeto. Ele exibe tarefas, processos, dependências, marcos e muito mais. O grau de conclusão do seu projeto será calculado automaticamente pelo andamento de cada tarefa. Portanto você pode definir seus orçamentos individualmente para horários específicos e diferentes categorias de custos. Mantenha uma visão geral do sucesso do projeto a qualquer momento.

Site: sharesuite.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com sharesuite. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.