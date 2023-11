Com clocko:do, o tempo trabalha para você a partir de agora. Você e seus funcionários registram horas de trabalho e tempos de projeto on-line de forma rápida, fácil e confiável. Avalie os tempos registrados de acordo com seus critérios com apenas alguns cliques do mouse para focar em projetos rentáveis ​​e planejar orçamentos exatos. Os relatórios flexíveis revelam projetos e serviços não lucrativos. As planilhas de horas geradas automaticamente permitem que você fature seus clientes com mais rapidez e precisão.

Site: clockodo.com

