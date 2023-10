The Economic Times é um jornal diário indiano de língua inglesa voltado para negócios. É propriedade do Grupo The Times. O Economic Times começou a ser publicado em 1961. Em 2012, é o segundo jornal de negócios em língua inglesa mais lido do mundo, depois do The Wall Street Journal, com um público de mais de 800.000 leitores.

Site: economictimes.indiatimes.com

