J Sainsbury plc, negociada como Sainsbury's, é a segunda maior rede de supermercados do Reino Unido, com uma participação de 14,9% no setor de supermercados. Fundada em 1869 por John James Sainsbury com uma loja em Drury Lane, Londres, a empresa foi a maior varejista de alimentos do Reino Unido durante a maior parte do século XX.

Site: sainsburys.co.uk

