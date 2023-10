YouTube Kids é um aplicativo de vídeo infantil americano desenvolvido pelo YouTube, uma subsidiária do Google. O aplicativo oferece uma versão do serviço voltada para crianças, com seleções selecionadas de conteúdo, recursos de controle parental e filtragem de vídeos considerados impróprios para visualização para menores de 13 anos. Lançado pela primeira vez em 15 de fevereiro de 2015 como um aplicativo móvel Android e iOS, o aplicativo já foi lançado para smart TVs LG, Samsung e Sony, bem como para Android TV. Em setembro de 2019, o aplicativo estava disponível em 69 países, incluindo Hong Kong e Macau, e em uma província. O YouTube lançou uma versão baseada na web do YouTube Kids em 30 de agosto de 2019. O YouTube Kids enfrentou críticas de grupos de defesa, especialmente da Campanha por uma Infância Livre de Comerciais, por preocupações em torno do uso de publicidade comercial pelo aplicativo, bem como sugestões algorítmicas de vídeos que podem ser inadequados para o público-alvo do aplicativo. O aplicativo também foi associado a uma polêmica em torno de vídeos perturbadores e/ou violentos retratando personagens de franquias de mídia infantil. As críticas aos vídeos levaram o YouTube a anunciar que tomaria medidas mais rigorosas para revisar e filtrar esses vídeos quando denunciados pela comunidade e impedir que fossem acessíveis no aplicativo YouTube Kids.

Site: youtubekids.com

