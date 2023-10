Direcione tráfego para seu site, aumente o conhecimento da marca, promova seu aplicativo e aumente suas vendas on-line Yahoo! Native (anteriormente conhecido como Yahoo! Advertising, Yahoo! Search Marketing e Yahoo! Gemini) é um serviço nativo de publicidade na Internet "Pagamento por clique" fornecido pelo Yahoo. O Yahoo começou a oferecer este serviço após adquirir a 'Overture Services, Inc. A oferta atual do Yahoo Native lançada em 2014 como Yahoo! Gêmeos. Ele lida com publicidade para propriedades do Yahoo e AOL, bem como de outros meios de comunicação.

Site: gemini.yahoo.com

