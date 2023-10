Anteriormente Yandex.Money. YooMoney com a marca ЮMoney, anteriormente conhecido como Yandex.Money (russo: Яндекс.Деньги), é o segundo maior serviço de pagamento eletrônico da Rússia, depois do "Sberbank Online", de acordo com uma pesquisa de 2020 da Mediascope. É um serviço de pagamento online que atende dois tipos de clientes – usuários individuais e comerciantes.

Site: yoomoney.ru

