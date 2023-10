VK (abreviação de seu nome original VKontakte; russo: ВКонта́кте, que significa InContact) é um serviço russo de mídia social e rede social online com sede em São Petersburgo. O VK está disponível em vários idiomas, mas é usado predominantemente por falantes de russo. VK permite que os usuários enviem mensagens entre si de forma pública ou privada; criar grupos, páginas públicas e eventos; compartilhar e marcar imagens, áudio e vídeo; e jogar jogos baseados em navegador. Em agosto de 2018, VK tinha pelo menos 500 milhões de contas. VK está classificado em 19º (em agosto de 2019) no Top 500 sites globais da Alexa. É o site mais popular da Rússia. De acordo com a SimilarWeb, VK é o 14º site mais visitado do mundo.

Site: vk.com

