The Raw Story (também estilizado como RawStory) é um tablóide online americano fundado em 2004 por John K. Byrne. Abrange acontecimentos políticos nacionais e internacionais atuais e publica editoriais próprios que tendem a defender posições progressistas. The Raw Story é um site de notícias que chama a atenção para histórias que considera subestimadas ou ignoradas por outros meios de comunicação. É propriedade da Raw Story Media, Inc.

Site: rawstory.com

