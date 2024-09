Systemy zarządzania wydajnością - Najpopularniejsze aplikacje - Ghana

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do zarządzania wydajnością pomaga menedżerom w ustalaniu standardów wydajności pracowników i ocenie indywidualnej wydajności pracy. Systemy te mają kluczowe znaczenie dla nadzorowania postępów, wydajności i rozwoju pracowników zgodnie z celami organizacji. Ułatwiają bieżące dyskusje pomiędzy menedżerami i ich zespołami. Oprogramowanie do zarządzania wydajnością, zwykle wdrażane przez działy HR, wspiera menedżerów w różnych działach. Umożliwia im przeprowadzanie ocen wyników, dokumentowanie punktów dyskusji, wyznaczanie celów pracownikom i zbieranie informacji zwrotnej 360 stopni. Dodatkowo narzędzia te obejmują funkcje planowania organizacyjnego, które pomagają działom HR zapewnić dostępność niezbędnych umiejętności i przygotować się do planowania sukcesji w przypadku rotacji pracowników. Oprogramowanie do zarządzania wydajnością może działać niezależnie lub jako część zintegrowanego pakietu do zarządzania zasobami ludzkimi. Często integruje się z oprogramowaniem do zarządzania wynagrodzeniami, zapewniając, że oceny wyników bezpośrednio wpływają na decyzje dotyczące wynagrodzeń.