Oprogramowanie do inteligencji konwersacyjnej - Najpopularniejsze aplikacje - Rumunia

Chatnode

chatnode.ai

ChatNode to narzędzie do tworzenia chatbotów AI, które pozwala każdemu tworzyć inteligentne chatboty zasilane technologią GPT OpenAI. Dzięki ChatNode możesz szkolić chatbota na własnych danych, takich jak strony internetowe, pliki PDF, dokumenty i tekst. Chatbot może wtedy prowadzić naturalne rozmowy i odpowiadać na pytania związane z Twoimi danymi. ChatNode ułatwia dodanie widżetu czatu do Twojej witryny. Dostępne są różne plany cenowe, w tym bezpłatny plan, aby go przetestować. ChatNode wykorzystuje zaawansowane modele przetwarzania języka naturalnego OpenAI, takie jak GPT-3. Dane, z których chcesz przeszkolić chatbota, podajesz, łącząc się ze stroną internetową lub przesyłając dokumenty. ChatNode przetwarza i analizuje te dane w celu stworzenia bazy wiedzy. Następnie dostraja model sztucznej inteligencji na podstawie Twoich danych, aby chatbot mógł prowadzić merytoryczne rozmowy. Kiedy odwiedzający witrynę internetową wchodzą w interakcję z Twoim chatbotem, generuje on reakcje przypominające ludzkie w oparciu o swoje przeszkolenie. Im więcej dostarczonych danych, tym mądrzejszy staje się chatbot. * Trenuj na dowolnych danych - przesyłaj pliki PDF, dokumenty Word, pliki tekstowe lub połącz się ze stroną internetową, aby przeszkolić chatbota. Im więcej danych, tym lepiej. * Osadź w dowolnym miejscu - łatwo dodaj chatbota do swojej witryny za pomocą kilku linijek kodu. ChatNode oferuje osadzane widżety. * Intuicyjny pulpit nawigacyjny - Panel kontrolny umożliwia szkolenie, zarządzanie i monitorowanie wielu chatbotów. Śledź rozmowy i optymalizuj wydajność chatbota. * Dostosuj wygląd - dostosuj nazwę chatbota, awatar, kolory i markę, aby pasowały do ​​Twojej firmy. * Integracja ze Slackiem — zintegruj swojego chatbota ze Slackiem, aby odpowiadać na pytania bezpośrednio w swoim miejscu pracy. * Dostęp API - w celu zaawansowanej personalizacji ChatNode oferuje dostęp API do zbudowania na platformie. * Przystępne ceny — plany zaczynają się od bezpłatnych i skalują się w miarę wzrostu wykorzystania. Uzyskaj 2 miesiące bezpłatnie przy rozliczeniu rocznym.