Threema è un'applicazione di messaggistica istantanea crittografata end-to-end per iOS, Android e Windows Phone. Il software si basa sui principi di privacy by design e il servizio non richiede agli utenti di fornire un numero di telefono o altre informazioni di identificazione personale: L'app Threema può essere utilizzata in modo anonimo. Oltre ai messaggi di testo, gli utenti possono effettuare chiamate vocali, inviare contenuti multimediali, posizioni, messaggi vocali e file. Tramite l'applicazione web "Threema Web" il servizio può essere utilizzato su PC. Threema è sviluppato dall'azienda svizzera Threema GmbH. I server si trovano in Svizzera e lo sviluppo ha sede a Pfäffikon SZ. Ad aprile 2017, Threema contava 4,5 milioni di utenti. A gennaio 2019, la versione business, Threema Work, era utilizzata da 3.000 aziende e organizzazioni.

Sito web: web.threema.ch

