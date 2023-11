Snapchat ti consente di parlare facilmente con gli amici, visualizzare storie da tutto il mondo ed esplorare le notizie in Scopri. La vita è più divertente quando vivi il momento! Snapchat è un'app e un servizio di messaggistica istantanea multimediale americano sviluppato da Snap Inc., originariamente Snapchat Inc. Una delle caratteristiche principali di Snapchat è che le immagini e i messaggi sono generalmente disponibili solo per un breve periodo prima di diventare inaccessibili ai destinatari.

Sito web: snapchat.com

