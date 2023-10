WhatsApp Messenger, o semplicemente WhatsApp, è un servizio freeware americano di messaggistica multipiattaforma e Voice over IP (VoIP) di proprietà di Facebook, Inc. Consente agli utenti di inviare messaggi di testo e messaggi vocali, effettuare chiamate vocali e video e condividere immagini. , documenti, posizioni degli utenti e altri media. L'applicazione client di WhatsApp funziona su dispositivi mobili ma è accessibile anche da computer desktop, purché il dispositivo mobile dell'utente rimanga connesso a Internet mentre utilizza l'app desktop. Il servizio richiede agli utenti di fornire un numero di cellulare standard per la registrazione al servizio. Nel gennaio 2018, WhatsApp ha rilasciato un'app aziendale autonoma destinata ai proprietari di piccole imprese, denominata WhatsApp Business, per consentire alle aziende di comunicare con i clienti che utilizzano il client WhatsApp standard. L'applicazione client è stata creata da WhatsApp Inc. di Mountain View, California, che è stata acquisita da Facebook nel febbraio 2014 per circa 19,3 miliardi di dollari. È diventata l'applicazione di messaggistica più popolare al mondo nel 2015 e conta oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo a febbraio 2020. È diventato il principale mezzo di comunicazione elettronica in più paesi e località, tra cui l'America Latina, il subcontinente indiano e gran parte del continente. Europa e Africa.

Sito web: whatsapp.com

