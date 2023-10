If This Then That, noto anche come IFTTT, è un servizio gratuito basato sul web che crea catene di semplici istruzioni condizionali, chiamate applet. Un'applet viene attivata dalle modifiche che si verificano all'interno di altri servizi Web come Gmail, Facebook, Telegram, Instagram o Pinterest. Ad esempio, un'applet può inviare un messaggio di posta elettronica se l'utente twitta utilizzando un hashtag o copia una foto su Facebook nell'archivio di un utente se qualcuno tagga un utente in una foto. Oltre all'applicazione basata sul Web, il servizio funziona su iOS e Android. Nel febbraio 2015, IFTTT ha rinominato la sua applicazione originale in IF e ha rilasciato una nuova suite di app chiamata Do, con la quale gli utenti possono creare applicazioni e azioni di scelta rapida. Nel 2015, gli utenti IFTTT hanno creato circa 20 milioni di ricette ogni giorno. Da allora tutte le funzionalità della suite di app Do sono state integrate in un'app IFTTT riprogettata.

Sito web: ifttt.com

