Telegram è un servizio di messaggistica istantanea, videotelefonia e voce su IP basato su cloud con crittografia end-to-end solo per chat segrete. Le app client di Telegram sono disponibili per Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS e GNU/Linux e sono nate in Russia nel 2013. Gli utenti possono inviare messaggi e scambiare foto, video, adesivi, audio e file di qualsiasi tipo. Il codice lato client di Telegram è software gratuito, mentre il codice lato server è closed source e proprietario. Il servizio fornisce anche API a sviluppatori indipendenti. Ad aprile 2020, Telegram contava 400 milioni di utenti attivi mensili. Un annuncio in quel momento includeva la promessa di implementare videochiamate di gruppo sicure più avanti nel 2020. I messaggi e i media predefiniti utilizzano la crittografia client-server durante il transito. Anche questi dati sono crittografati quando sono inattivi, ma sono accessibili agli sviluppatori di Telegram, che detengono le chiavi di crittografia. Inoltre Telegram fornisce chiamate crittografate end-to-end e chat "segrete" crittografate end-to-end opzionali tra due utenti online su client smartphone. Tuttavia, i client desktop (escluso il client macOS) non dispongono della crittografia end-to-end, né è disponibile la crittografia end-to-end per gruppi, supergruppi o canali. Telegram ha difeso la mancanza di una crittografia end-to-end onnipresente sostenendo che i backup online che non utilizzano la crittografia lato client sono "la soluzione più sicura attualmente possibile", nonostante molti altri servizi di chat come Signal, Matrix e WhatsApp offrendo crittografia end-to-end su tutte le piattaforme.

Sito web: telegram.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Telegram. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.