Wire è un'app di comunicazione e collaborazione crittografata creata da Wire Swiss. È disponibile per iOS, Android, Windows, macOS, Linux e browser Web come Firefox. Wire offre una suite di collaborazione con messaggistica, chiamate vocali, videochiamate, teleconferenze, condivisione di file e collaborazione esterna, il tutto protetto da una crittografia end-to-end sicura. Wire offre tre soluzioni basate sulla sua tecnologia di sicurezza: Wire Pro, che offre la funzionalità di collaborazione di Wire per le aziende, Wire Enterprise, che include funzionalità Wire Pro con funzionalità aggiuntive per organizzazioni su larga scala o regolamentate, e Wire Red, la suite di collaborazione di crisi on-demand. . Offrono anche Wire Personal, un'app di messaggistica sicura per uso personale.

Sito web: wire.com

