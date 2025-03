AskToSell

asktosell.com

AskToSell è l'unica piattaforma di vendita AI che risolve l'intero ciclo di vendita per piccoli affari. Gli agenti di vendita AI conosceranno il tuo prodotto, contatteranno i tuoi contatti, si qualificheranno, prepareranno proposte, gestiranno le obiezioni, negozieranno e chiuderanno le trattative. Automaticamente. Dovrai solo approvare le proposte. Utilizzando AskToSell, puoi implementare agenti di vendita con intelligenza artificiale autonoma con prestazioni di vendita sovrumane: 1. Persistente: non dimentica mai di ricontattare in tempo 2. Responsabile: raggiunge sempre gli obiettivi di attività. 3. Veloce: risponde alle domande dei potenziali clienti in meno di 5 minuti. 4. Scalabile: servono più attività? Distribuisci più agenti in pochi secondi. 5. Senza paura: sappiamo che le persone hanno paura dei rifiuti. I computer no. I rappresentanti di vendita AI hanno un costo inferiore di 10-30 volte rispetto al lavoro umano. La decisione sul ROI più semplice al mondo. Come funziona? Definisci il prodotto che desideri vendere, carica lead, assegna agenti autonomi e osserva la crescita delle tue entrate con il pilota automatico. Per chi è l'ideale? Per le aziende che cercano di ottimizzare i costi di acquisizione dei clienti e aumentare i ricavi più rapidamente automatizzando le vendite alle PMI, dove assumere un rappresentante di vendita ha poco senso dal punto di vista economico, AskToSell è una piattaforma di vendita AI che consente di automatizzare l'intero processo di vendita per piccoli affari (PMI, clienti self-service, ecc.) - contattare i lead, qualificarsi, preparare proposte, gestire le obiezioni, negoziare e chiudere accordi - in modo che il tuo team possa concentrarsi su account più grandi, le PMI ottengano risposte più rapide e migliori, tu raggiunga gli obiettivi di fatturato riducendo il CAC .