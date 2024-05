Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Sylaps su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Collaborazione per riunioni istantanee, audio e video. Semplice come aprire un collegamento per partecipare a una riunione su browser Web, dispositivi mobili e desktop. Non dovrai più infastidire i tuoi contatti con l'installazione di plugin. Basta inviare loro un collegamento. Chiamata audio e videoconferenza, trasferimento file e condivisione dello schermo. Servizio sicuro tutto in uno. Tutti i tuoi dati sono crittografati e ti garantiamo audio e video di altissima qualità, condivisione dello schermo e trasferimento di file illimitato.

Sito web: sylaps.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Sylaps. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.