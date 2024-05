Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

ezTalks è specializzata nella fornitura di soluzioni affidabili per conferenze web e videoconferenze. Offre software cloud e on-premise con potenti funzionalità come chat video/audio HD, messaggistica istantanea, condivisione dello schermo, registrazione e lavagna, ecc. Offre inoltre dispositivi per videoconferenze di alta qualità integrati con il software e offrono la soluzione semplice e definitiva esperienza di incontro. ezTalks mira a rendere le tue riunioni più semplici e collaborative.

Sito web: eztalks.com

