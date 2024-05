TelebuJoin è una piattaforma di riunioni cloud online che ti aiuta a connetterti, discutere e costruire relazioni da qualsiasi luogo, in movimento. Partecipa ti offre la possibilità di effettuare videoconferenze, ospitare webinar e trasmettere eventi Funzionalità di videoconferenza Fai clic per partecipare Nessun download richiesto per l'organizzatore o i partecipanti. Basta fare clic sul collegamento per partecipare. Webinar interattivi Connettiti con un vasto pubblico utilizzando i webinar e interagisci con i partecipanti Condivisione dello schermo Collabora su nuove idee con semplici opzioni di condivisione dello schermo Chat di gruppo Parla istantaneamente con i tuoi team. Abilita la condivisione di file e l'archiviazione dei partecipanti mobili reattivi alla chiamata mentre sono in movimento. Controlli avanzati delle chiamate Registra chiamate, stanze chiuse, disattivazione dell'audio dei membri, download di trascrizioni di chat e altre funzionalità per webinar Fai clic per partecipare Nessun download richiesto per l'organizzatore o i partecipanti. Basta fare clic sul collegamento per partecipare. Condivisione dello schermo Collabora a nuove idee con semplici opzioni di condivisione dello schermo Chat di squadra Parla istantaneamente con i tuoi team. Abilita condivisione file e archiviazione Mobile Responsive Partecipanti alla chiamata mentre sono in movimento. Controlli avanzati delle chiamate Registra chiamate, blocca stanze, disattiva l'audio dei membri, scarica trascrizioni di chat e altro Alza la mano Interagisci con i partecipanti al webinar utilizzando la funzione Alza la mano

Sito web: join.telebu.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a TelebuJoin. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.