Software per conferenze Web per le tue esigenze di riunioni e webinar online. Zoho Meeting è una piattaforma per riunioni online sicura e una soluzione webinar. Mentre il mondo abbraccia il lavoro remoto, la sicurezza e la privacy delle app online, in particolare dei software per conferenze web, stanno diventando argomenti di preoccupazione. Zoho Meeting segue i protocolli per proteggere le tue informazioni online tramite crittografia e conformità agli standard di sicurezza e privacy accettati a livello internazionale.

Sito web: accounts.zoho.com

