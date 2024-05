StartMeeting® offre servizi di conferenza audio e video illimitati per il settore aziendale. Poiché siamo un operatore e una rete di conferenze, siamo in grado di rivoluzionare il mercato con prezzi davvero trasformativi. Offriamo un pacchetto tariffario leader del settore di $ 12,95/mese/host per le piccole e medie imprese e disponiamo anche di un pacchetto davvero rivoluzionario da $ 6.000/mese per i clienti di grandi aziende. Il pacchetto da $ 6.000 al mese consente alle aziende di qualsiasi dimensione di avere un numero illimitato di host, il tutto a una tariffa mensile fissa. Con i prezzi per host e host illimitati, otterrai uno strumento di collaborazione facile da usare che fornirà a te e ai tuoi team audio e videoconferenze e condivisione dello schermo illimitati in qualità HD. Ogni account include inoltre: • Audio e videoconferenze HD per un massimo di 1.000 partecipanti • Condivisione e disegno dello schermo • Registrazione e riproduzione delle riunioni • 10 giga di spazio di archiviazione • Musica d'attesa e saluti personalizzati • Bacheca riunioni personalizzata • Numeri di accesso nazionali per 65 paesi... e oltre Con StartMeeting® avrai accesso a una delle più grandi aziende di conferenze. Dal 2001 la nostra rete ha effettuato più di due miliardi di teleconferenze in tutto il mondo, rendendoci la seconda rete di teleconferenze più grande al mondo. Queste dimensioni e scala sono ciò che ci consente di offrire i prezzi che offriamo e anche ciò che ci ha aiutato a creare un'applicazione così snella e di livello aziendale. Per ulteriori informazioni, visitare www.startmeeting.com o chiamare il numero (844) 800-4000.

