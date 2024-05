Mitel MiCollab è una piattaforma di collaborazione aziendale che alimenta le comunicazioni in modo rapido e sicuro ogni volta che ne hai bisogno, ovunque tu sia. VANTAGGI PRINCIPALI - Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto: un'unica applicazione per voce, video, messaggistica, presenza, conferenze, mobilità e collaborazione in team - Dispositivi multipli, esperienza unica: esperienza di comunicazione coerente su tutti i tuoi dispositivi - Maggiore produttività aziendale - con unificazione servizio, dedica meno tempo a cercare di connetterti e più tempo impegnato in comunicazioni produttive - Sfrutta la potenza dei team – Tieni il passo con i progetti, rimani in contatto con i colleghi e aumenta la condivisione di conoscenze e idee attraverso i silos aziendali - Implementazioni semplici: codici QR di implementazione per semplificare il processo CARATTERISTICHE - Comunicazioni unificate e collaborazione in team - Disponibile per PC, Mac, Web e dispositivi mobili - Design mobile-first - Chiamate vocali e video in tempo reale - Audioconferenze con condivisione web - Un solo numero raggiungibile - Squillo simultaneo / Abbinamento mobile - Spazi di lavoro collaborativi - Chat individuale e di gruppo - Annotazione file - Softphone WebRTC - Integrazione con Outlook® e calendario - Condivisione di file e schermo - Più livelli di sicurezza - Supporto multiregione/lingua

Sito web: mitel.com

