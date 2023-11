Workstorm è la piattaforma di collaborazione aziendale che offre ai team l'efficienza di cui hanno bisogno per svolgere più lavoro in meno tempo. Realizzata da professionisti per professionisti, la piattaforma di collaborazione personalizzabile e completamente integrata dell'azienda combina l'efficienza del flusso di lavoro con la sicurezza dei dati. La piattaforma combina tutte le forme di comunicazione tra cui: messaggistica, e-mail, videoconferenze, calendario, condivisione dello schermo e condivisione di file, solo per citarne alcune.

Sito web: workstorm.com

