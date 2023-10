Disroot Upload

Software di hosting e condivisione di file temporanei crittografati. Il servizio di caricamento di Disroot è un software di file hosting, gestito da Lufi. Memorizza temporaneamente i file in modo da poterli condividere con altri utilizzando un collegamento. Per proteggere la privacy, tutti i file vengono crittografati nel browser stesso: ciò significa che i tuoi file non lasciano mai il tuo computer non crittografati. Gli amministratori non saranno in grado di vedere il contenuto del tuo file, né lo farà l'amministratore di rete o il tuo ISP. Gli amministratori possono vedere solo il nome del file, la sua dimensione e il suo tipo MIME (che tipo di file è: video, testo, ecc.).

Sito web: upload.disroot.org

