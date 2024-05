Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per RemoteMeeting su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

RemoteMeeting è una soluzione di videoconferenza semplice ed efficiente. Utilizza il tuo browser per avviare e partecipare a videoconferenze. Non è necessaria un'applicazione dedicata, tutto dal tuo browser. Presenta il tuo desktop, condividi documenti e contrassegnali in modo interattivo. Crea verbali di riunioni automatizzati e registrali per una revisione successiva. RemoteMeeting può rilevare automaticamente l'oratore e fissarlo sulla schermata principale per un'esperienza più coinvolgente.

Sito web: remotemeeting.com

