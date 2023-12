MeetMoji combines audience engagement and meeting production in to a single application. Allowing you to present anything and engage everyone without all the awkward transitions or fumbling around. MeetMoji works in any online meeting platform that support screen-sharing, in-person, or both at the same time.

