Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per CollabNow su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

CollabNow è la prima soluzione di videoconferenza, condivisione dello schermo e intelligenza conversazionale completamente crittografata, semplice da usare e che non richiede download. Grazie alla possibilità di condividere più schermi contemporaneamente, fare brainstorming su lavagne virtuali e consentire ai partecipanti di mettere in pausa e ingrandire i contenuti presentati, CollabNow offre un modo più coinvolgente, sicuro e affidabile per collaborare virtualmente a un prezzo imbattibile.

Sito web: collabnow.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a CollabNow. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.