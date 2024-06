Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Con oltre 50 funzionalità, NUACOM è la soluzione di sistema telefonico "tutto in uno" per le aziende. La nostra tecnologia Hosted PBX flessibile, affidabile e scalabile, chiamata anche VoIP, porta la comunicazione aziendale a un livello superiore con risposta vocale interattiva (IVR), registrazione delle chiamate, accodamento delle chiamate, numeri di telefono locali e internazionali, app mobile, analisi delle chiamate basate sul Web e molte altre funzionalità avanzate. Configura il tuo account NUACOM in 2 minuti e potenzia immediatamente il tuo processo di vendita, migliora il tuo servizio di assistenza clienti e modernizza la tua azienda.

Sito web: nuacom.com

